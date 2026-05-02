――――――――――――――――――― 5月 4日 (月) ―― ◆国内経済 ★国内市場休場 (みどりの日) ◆国際経済ｅｔｃ ・中国、英国、タイ市場休場 ・ドイツ4月製造業PMI[確報値] (16:55) ・ユーロ圏4月製造業PMI[確報値] (17:00) ・米国3月製造業新規受注 (23:00) ・米国3月耐久財受注[