来週の【重要イベント】米貿易収支、オプションSQ、米雇用統計 (5月4日～10日)
――――――――――――――――――― 5月 4日 (月) ――
◆国内経済
★国内市場休場 (みどりの日)
◆国際経済ｅｔｃ
・中国、英国、タイ市場休場
・ドイツ4月製造業PMI[確報値] (16:55)
・ユーロ圏4月製造業PMI[確報値] (17:00)
・米国3月製造業新規受注 (23:00)
・米国3月耐久財受注[確報値] (23:00)
・ユーロ・グループ (非公式ユーロ圏財務相会合)
【海外決算】
[米]パランティア・テクノロジーズ 、バーテックス・ファーマシューティカルズ 、ウィリアムズ・カンパニーズ
――――――――――――――――――― 5月 5日 (火) ――
◆国内経済
★国内市場休場 (こどもの日)
◆国際経済ｅｔｃ
・中国、韓国市場休場
★米国3月貿易収支 (21:30)
・米国4月サービス業PMI[確報値] (22:45)
★米国4月ISM非製造業景気指数 (23:00)
★米国2月新築住宅販売件数 (23:00)
★米国3月新築住宅販売件数 (23:00)
・米国3月JOLTS求人件数 (23:00)
・オーストラリア中銀が政策金利を発表
・EU経済・財務相 (ECOFIN) 理事会
【海外決算】
[米]アドバンスト・マイクロ・デバイセズ 、アリスタ・ネットワークス 、イートン 、ファイザー 、デューク・エナジー 、KKR 、エレクトロニック・アーツ 、ペイパル・ホールディングス 、ファーガソン・エンタープライゼス /[加]ショッピファイ /[欧]フェラーリ
――――――――――――――――――― 5月 6日 (水) ――
◆国内経済
★国内市場休場 (振替休日)
◆国際経済ｅｔｃ
・中国4月RatingDogサービス業PMI (10:45)
・ドイツ4月サービス業PMI[確報値] (16:55)
・ユーロ圏4月サービス業PMI[確報値] (17:00)
・ユーロ圏3月生産者物価指数 (18:00)
・米国MBA住宅ローン申請指数 (20:00)
★米国4月ADP雇用統計 (21:15)
・米国週間石油在庫統計 (23:30)
・ポーランド中銀が政策金利を発表
【海外決算】
[米]ウォルト・ディズニー 、ウーバー・テクノロジーズ 、アップロビン 、CVSヘルス 、マリオット・インターナショナル 、ジョンソン・コントロールズ・インターナショナル 、ワーナー・ブラザース・ディスカバリー 、フォーティネット /[英]アーム・ホールディングス /[独]BMW/[欧]ノボ・ノルディスク
◆国内経済
★国内市場休場 (みどりの日)
◆国際経済ｅｔｃ
・中国、英国、タイ市場休場
・ドイツ4月製造業PMI[確報値] (16:55)
・ユーロ圏4月製造業PMI[確報値] (17:00)
・米国3月製造業新規受注 (23:00)
・米国3月耐久財受注[確報値] (23:00)
・ユーロ・グループ (非公式ユーロ圏財務相会合)
【海外決算】
[米]パランティア・テクノロジーズ 、バーテックス・ファーマシューティカルズ 、ウィリアムズ・カンパニーズ
――――――――――――――――――― 5月 5日 (火) ――
◆国内経済
★国内市場休場 (こどもの日)
◆国際経済ｅｔｃ
・中国、韓国市場休場
★米国3月貿易収支 (21:30)
・米国4月サービス業PMI[確報値] (22:45)
★米国4月ISM非製造業景気指数 (23:00)
★米国2月新築住宅販売件数 (23:00)
★米国3月新築住宅販売件数 (23:00)
・米国3月JOLTS求人件数 (23:00)
・オーストラリア中銀が政策金利を発表
・EU経済・財務相 (ECOFIN) 理事会
【海外決算】
[米]アドバンスト・マイクロ・デバイセズ 、アリスタ・ネットワークス 、イートン 、ファイザー 、デューク・エナジー 、KKR 、エレクトロニック・アーツ 、ペイパル・ホールディングス 、ファーガソン・エンタープライゼス /[加]ショッピファイ /[欧]フェラーリ
――――――――――――――――――― 5月 6日 (水) ――
◆国内経済
★国内市場休場 (振替休日)
◆国際経済ｅｔｃ
・中国4月RatingDogサービス業PMI (10:45)
・ドイツ4月サービス業PMI[確報値] (16:55)
・ユーロ圏4月サービス業PMI[確報値] (17:00)
・ユーロ圏3月生産者物価指数 (18:00)
・米国MBA住宅ローン申請指数 (20:00)
★米国4月ADP雇用統計 (21:15)
・米国週間石油在庫統計 (23:30)
・ポーランド中銀が政策金利を発表
【海外決算】
[米]ウォルト・ディズニー 、ウーバー・テクノロジーズ 、アップロビン 、CVSヘルス 、マリオット・インターナショナル 、ジョンソン・コントロールズ・インターナショナル 、ワーナー・ブラザース・ディスカバリー 、フォーティネット /[英]アーム・ホールディングス /[独]BMW/[欧]ノボ・ノルディスク