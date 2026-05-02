北海道・旭川東警察署は2026年5月1日、旭川市に住む無職の男（58）を北海道迷惑行為防止条例違反の疑いで逮捕しました。男は、元妻の女性（50代）に対し、4月8日午前10時50分ごろ、旭川市内の店舗内でつきまとい、4月30日午後1時45分ごろ、女性の自宅に押し掛けた疑いが持たれています。30日に女性から「元夫につきまとわれた」と警察に通報があり、事件が発覚しました。調べに対し男は「店に被害者がいることは認識していたがつき