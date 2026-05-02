5月のGW（ゴールデンウイーク）中に旅行やレジャーを予定している人は多いのではないでしょうか。4月中は最高気温が25度以上の日がありましたが、GW中も気温が高いと予想されています。体が暑さに慣れていないため、熱中症に注意が必要です。熱中症を防ぐには、どのような対策が求められるのでしょうか。日本気象協会（東京都豊島区）「熱中症ゼロへ」プロジェクトの担当者に聞きました。【要注意】「えっ…知らなかった」これ