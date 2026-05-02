旅行費用の上昇は、今年の大型連休の過ごし方にも影響を及ぼしそうだ。JTBが公表した「2026年の旅行動向見通し」によると、2026年の国内旅行は、物価や宿泊費の上昇が続き、旅行単価もさらに上がることが指摘されている。国内旅行の平均費用は5万2900円で、前年から2.9％上昇する見込みだという。 だが、大型連休の楽しみ方は遠出だけに限らない。いま関心を集めているのは、日帰りで楽しめる“近場レジャー”だ。 大型