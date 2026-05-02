元テレビ朝日アナウンサーでトヨタに転職した富川悠太さんが、長男・富川立夢（りずむ）と親子ショットを披露した。２日までにインスタグラムを更新し「【息子とランチ】＠ｒｉｚｕｍｕ＿＿ｔ１０２３仕事前に息子のりずむとランチしに行ってきました」と親子で食事を報告。「たまにはこうやって２人で電車で移動するのもいいですね」と駅のホームで２ショット。「ご飯もおいしかったしさ、今日もがんばるぞーりずむ