本日5月2日（土）の『池上彰のニュースそうだったのか!!』では、「ニュースの裏側解説SP」が放送される。【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！私たちが日々接しているテレビニュースだが、その映像や言葉の端々には、意外な「裏側」が隠されている。「なぜ有名人はいつも同じ警察署から出てくるの？」「スポーツのビッグイベントが地上波で放送されないのはなぜ？」など、今さら聞けないニュースの疑問を今回は深掘り。スタジ