阪神の平田勝男２軍監督（６６）が１日、制球難を露呈している２軍投手陣に「負けから学べ」と指令を出した。この日は予定されていたヤクルトとのファーム交流戦（戸田）が雨天中止となり、室内練習場で練習を行った。ファームは厳しい試合が続いている。四国ＩＬｐ徳島との交流試合での引き分けを挟み、７連敗中。特に課題とされるのが投手陣だ。直近５試合で３９与四球、３３失点と精彩を欠いている。「どういう指導をするべ