【超合金 大空魔竜＆ガイキング】 2026年11月発売予定 価格：14,850円 今年放映50周年を迎えるアニメ「大空魔竜ガイキング」より、「超合金 大空魔竜＆ガイキング」が11月に一般店頭にて発売されることが決定した。 「超合金 大空魔竜＆ガイキング」。11月発売予定。価格は14,850円 地球侵略を目論むゼーラ星の暗黒ホラー軍団に立ち向かう、主人公ツワブキ・サ