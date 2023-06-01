【Amazonセール：DREAME ロボット掃除機】 セール期間：5月2日～5月15日23時45分 Amazonにて、DREAME社のロボット掃除機がセール対象になっている。セール期間は5月15日23時45分まで。 今回セール対象となるのは、DREAME（ドリーミー）のロボット掃除機「X30 Ultra」「L40Ultra CE」「D20」の3機種。セール期間中はお得に購入すること