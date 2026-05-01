ポンドドル、高値を１．３６４３レベルに更新、ピル氏の発言受けて＝ロンドン為替 ポンドドルが1.3643レベルに本日の高値を更新している。昨日の英MPCで唯一25ｂｐ利上げを主張したピル英中銀チーフエコノミストの発言に反応している。ピル氏は「金利据え置きは、むしろ能動的な決定である」「MPCはおそらく強い姿勢で行動する用意があること強調している」「新たなインフレ圧力に対してより迅速に対応すべきと考えた」