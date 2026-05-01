■バレーボールSV.LEAGUE男子チャンピオンシップ準々決勝第1戦（1日、豊田合成記念体育館 エントリオ）ネーションズリーグ勝負の日本ラウンドは“大阪”に決定 ！ 女子は7月8日、男子は7月15日からスタートSVリーグ王者を決めるチャンピオンシップ準々決勝の第1戦が行われ、レギュラーシーズン4位のウルフドッグス名古屋が広島サンダース（5位）に3ー0（25ー17、25ー21、26ー24）でストレート勝ち。天皇杯との二冠へ好スター