ホストであることを隠してマッチングアプリで知り合った女性をホストクラブに誘い込んだとして、今年１〜２月に風営法違反（客引き）容疑で警視庁に逮捕された男性（２７）について、東京地検は１日、不起訴とした。地検は「諸般の事情を考慮した」としている。