今回紹介するのは、Threadsに投稿された、とある猫ちゃんの様子。ごろんと横になっていた猫ちゃんに、飼い主さんがそっとお顔を近づけると…ちょっと笑ってしまう出来事が起きたみたいです。投稿はThreadsにて、4万回以上表示。いいね数は6000件を超えていました。 【写真：おててを伸ばしていた猫→ちょっと顔を近づけた途端に…『まさかの行動』に爆笑】 ちょっと顔近づけた途端に… 今回、Threadsに投稿したのは「こむ