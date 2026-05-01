今回紹介するのは、Threadsに投稿された、とある猫ちゃんの様子。ごろんと横になっていた猫ちゃんに、飼い主さんがそっとお顔を近づけると…ちょっと笑ってしまう出来事が起きたみたいです。投稿はThreadsにて、4万回以上表示。いいね数は6000件を超えていました。

【写真：おててを伸ばしていた猫→ちょっと顔を近づけた途端に…『まさかの行動』に爆笑】

ちょっと顔近づけた途端に…

今回、Threadsに投稿したのは「こむぎ」さん。登場したのは、猫のこむぎちゃんです。

当時、こむぎちゃんはお手手を伸ばしながらゴロンと寝転がっていた模様。そんな可愛いこむぎちゃんに、お顔を近づけてみた飼い主さん。すると、こむぎちゃんは…お手手からにょきっと爪を出して見せたそうです。まるで、「これ以上近づいたら爪でひっかくにゃ！」そう静かに警告しているみたい。

スッと出された爪を見て飼い主さんは「トラップだった」「距離感は大事」と反省されたとのこと。でも、きっとまたこむぎちゃんが可愛かったら、同じように顔を近づけてしまうのでしょう。猫好きの性ですね。

スッと爪を出してきたこむぎちゃんにSNS民も笑ってしまう

顔を近づけてきた飼い主さんに対して、スッと爪を出して警告していたこむぎちゃん。その様子を見たThreadsユーザーたちからは、「お顔はカワイイままなのにw」「怖すぎて笑う」「爪が目に入らぬか！」などの声が多く寄せられていました。どうやら多くの方が、今回の投稿を見て笑いがこみ上げてきたみたいですね。

Threadsアカウント「こむぎ」では、猫のこむぎちゃんとの穏やかな日常の様子などが投稿されています。こむぎちゃんの他の投稿も、可愛いものばかりです。

写真・動画提供：Threadsアカウント「こむぎ」さま

執筆：大竹 晋平

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。