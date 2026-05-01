洋菓子ブランド「ヨックモック」の公式「X」アカウントが5月1日、更新。人気商品「シガール」を模したブランケット「くるくるシガールブランケット」を期間限定でセット販売することを伝えました。【画像】かわいすぎる！コチラがでっかい「シガール」のブランケットです！欲しい…！！（6枚）初登場時、12万いいねをたたき出した話題のグッズ公式アカウントは、「お待たせしました。あの『くるくるシガールブランケット』