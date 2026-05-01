洋菓子ブランド「ヨックモック」の公式「X」アカウントが5月1日、更新。人気商品「シガール」を模したブランケット「くるくるシガールブランケット」を期間限定でセット販売することを伝えました。

【画像】かわいすぎる！ コチラがでっかい「シガール」のブランケットです！ 欲しい…！！（6枚）

初登場時、12万いいねをたたき出した話題のグッズ

公式アカウントは、「お待たせしました。あの『くるくるシガールブランケット』が、セットになって再登場！」とコメント。同月11日午前10時から同月18日午前9時59分までの期間限定で、公式オンラインショップにて販売されることを伝えています。

「くるくるシガールブランケット」は、クッキー生地風の、ふわふわとした質感のブランケットで、巻くと「シガール」そっくりになります。また、小さく畳むと「プティシガール」のようになります。

2024年11月、公式オンラインショップで1万円以上購入するとプレゼントされる、限定ノベルティとして初登場。キャンペーンを告知したXの投稿は、「かわいすぎる」「欲しすぎる！」「甘くていい匂いがしそう」との声が多数上がり、1900万回以上表示され、12万件以上の「いいね」を集める話題となりました。

プレゼントキャンペーン当日から、オンラインショップがつながりづらい状態となり、「1時間ずっとエラーで買えずに終了してしまった。悲しい…」「サイトにつながらなかった」「買えなかったー」と嘆く声が多数上がりました。同日、午後2時57分には、プレゼントキャンペーンが早期終了となることを公式アカウントが伝えています。

今回、再登場する「くるくるシガールブランケット」は、「シガール」などの人気商品のほか、オリジナルトートバッグとのセットで販売されます。「シガール食べ比べセット」（10800円、以下、税込み）、「バラエティセット」（10962円）、「プチギフトセット」（10357円）、「クッキーアソート＆オリジナルトートセット」（10927円）、「シガール＆オリジナルトートセット」（10560円）、「ふたつのおいしさシガールセット」（11880円）の6種がラインアップ。

「転売目的でのご購入は固くお断りいたします」と案内されていますが、SNS上では「欲しいけど、転売ヤーに先を越される未来が見える」と案じる声も上がっています。