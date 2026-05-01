政府・日銀による為替介入観測から一夜明け、財務省の三村財務官は、「大型連休はまだまだ序盤」と述べ、さらなる介入の可能性を示唆しました。円相場で円安が進む中、片山財務大臣は4月30日夕方、「断固たる措置を取るタイミングが近づいている」と発言しました。一時1ドル＝160円台後半をつけていた円相場は、発言以降5円以上円高が進み、一時1ドル＝155円台半ばまで急伸し、政府関係者はFNNの取材に対し、介入に踏み切ったこと