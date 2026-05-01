国家備蓄石油の第2弾の放出が5月1日から始まりました。1日から放出が始まったのは、茨城にある鹿島石油のタンクに入った国家備蓄の石油約20万キロリットルで、パイプラインで製油所に運ばれます。また、2日は鹿児島県の志布志国家石油備蓄基地で約150万キロリットルの放出が始まり、石油元売りが手配するタンカーに移されます。第2弾の国家備蓄石油の放出は全国10の基地から、約20日分にあたる約580万キロリットルを予定していて、