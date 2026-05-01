防府競輪場のF2「ミコーミートギャラリーカップ」が初日を終えた。松戸のG1オールガールズクラシックで決勝進出を果たした山原さくら（33＝山口）。疲労感いっぱいの中、地元戦に登場。予選7Rは6番手から打鐘4角でスパート。しっかり人気に応えた。「疲れがピークの中、長い距離を踏んで死ぬほどきつかった（苦笑）」。万全の体調とはいかないが、それでも地元戦は負けられない。