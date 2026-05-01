高市総理はきょう（1日）からベトナムとオーストラリアを訪問するため、先ほど羽田空港を出発しました。中東情勢を踏まえてエネルギーを含む経済や安全保障など幅広い分野で連携を強化したい考えです。高市総理（出発前）「今回の一連の訪問を通じまして、現下の中東情勢を踏まえたアジア域内のエネルギー安定供給や重要鉱物などを含むサプライチェーン強靱化についても協力を確認してまいります」高市総理はきょう（1日）から5日