高市総理はきょう（1日）からベトナムとオーストラリアを訪問するため、先ほど羽田空港を出発しました。中東情勢を踏まえてエネルギーを含む経済や安全保障など幅広い分野で連携を強化したい考えです。

高市総理（出発前）

「今回の一連の訪問を通じまして、現下の中東情勢を踏まえたアジア域内のエネルギー安定供給や重要鉱物などを含むサプライチェーン強靱化についても協力を確認してまいります」

高市総理はきょう（1日）から5日間の日程でベトナムとオーストラリアを訪問するため、先ほど政府専用機で羽田空港を出発しました。

最初の訪問先であるベトナムではラム国家主席やフン首相らと会談し、中東情勢を踏まえエネルギーの安定的な確保に向けた連携やAI、半導体など幅広い分野での協力を確認する見通しです。また、滞在中にはベトナム国家大学で外交政策に関するスピーチをおこなう予定です。

ルールに基づく国際秩序を地域に定着させ、平和と繁栄を目指す「自由で開かれたインド太平洋」を進化させた外交の方針を打ち出すことにしています。

4日にはオーストラリアでアルバニージー首相と会談し、重要鉱物の供給網強化といった経済安全保障の分野などで連携を強化したい考えです。