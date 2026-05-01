ゴールデンウィーク期間中は、低気圧や前線の影響で、高速道路の運転に注意が必要になる日がありそうです。特に2日から4日にかけては、雨や風が強まる所があるでしょう。太平洋側では気温が上がり、車内での熱中症にも注意が必要です。ゴールデンウィーク期間中の高速道路への気象影響予測日本気象協会は、2026年のゴールデンウィーク期間中の天候による高速道路への気象影響予測を発表しました。ゴールデンウィーク前半は低気圧や