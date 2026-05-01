アメリカの法律では議会の承認を得ずに行われた軍事行動に60日以内の撤退が義務づけられていますが、ヘグセス国防長官はイランへの軍事作戦をめぐり「停戦期間中は期限に含まれない」として、撤退期限である5月1日以降も作戦を継続できるとの認識を示しました。アメリカの連邦議会はベトナム戦争を受けて戦争権限法を制定し、議会の承認を得ずに軍事行動に出た場合、60日以内に軍の撤退を義務付けています。これについてヘグセス長