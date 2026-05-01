歌手の小柳ルミ子（73）が4月30日、インスタグラムを更新。ライブの様子を披露した。小柳は「4／18 55周年LIVE会場にいらっしゃれなかったファンの皆様のご要望にお応えして」とつづり、胸元が大きく開いたドレス姿のライブショットを公開。ドレスのスリットから美脚を大胆に披露した姿も添えられている。そして「後2ケ月7／2に74才になりますがまだまだ歌って踊って頑張るゾーそれが私の人生だから」と思いをつづった。この