記事ポイント小料理や「しま」が2026年5月13日に渋谷・桜丘町で開店しますオフィス向け手作り弁当から始まった、日常のごはんを楽しむ小料理屋です22席の店内には木のテーブル、和紙の丸い照明、オープンキッチンが並びますSIMAが手がける小料理店、小料理や「しま」が、2026年5月13日(水)に東京・渋谷区桜丘町でオープンします。渋谷駅周辺のにぎわいから少し離れた地下空間に、仕事帰りの食事や少人数の夜に寄り添う、温かなごは