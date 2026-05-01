日本航空（JAL）は、小松空港のサクララウンジで「神泉 純米大吟醸 AZALEE」を提供している。石川県小松市で160年の歴史を誇る東酒造が手掛ける、伝統と革新が融合した日本酒ブランド「神泉」の中でも、石川県産の酒造好適米「百万石乃白」と、能登キリシマツツジ由来の酵母を用いた日本酒。提供期間は4月28日から5月31日まで。無くなり次第終了。