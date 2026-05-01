アメリカのトランプ大統領はイランへの軍事作戦に協力的ではないとして、イタリアやスペインに駐留するアメリカ軍を削減する可能性に言及しました。記者団：ドイツから部隊を一部撤退させる可能性について話していたが、スペインやイタリアについても同様のことを検討するか？トランプ大統領：おそらくそうするだろう。トランプ大統領は4月30日ホワイトハウスで記者団に対し、イランへの軍事作戦で「イタリアは何の役にも立ってい