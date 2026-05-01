吉里吉里学園小学部に登校した児童＝1日午前、岩手県大槌町岩手県大槌町の大規模山林火災の影響で休校となっていた町立の小中一貫校、吉里吉里学園と大槌学園、県立大槌高が1日、避難指示が解除されたことを受け再開した。吉里吉里学園小学部では全校集会を開催。登校した児童の健康を確認する。火災は4月22日午後、二つの地区周辺で発生。町内の学校は翌日から休校していた。吉里吉里学園小学部は当初避難所だったが、24日