日本テレビ系朝の情報番組「ＺＩＰ！」（月〜金、午前５時５０分）が１日に放送され、金曜パーソナリティーを務める「ＳｎｏｗＭａｎ」の阿部亮平がメンバーに感謝した。４月２９日の放送回にはディズニープラスの配信ドラマ「ＳＨＯＧＵＮ将軍」シーズン２の撮影のため、今年１月からカナダに渡っていた目黒蓮が一時帰国してスタジオ生出演。その際に５歳の男の子から「どうしたらダンスうまくなりますか？」との質問が寄