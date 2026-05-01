GW（ゴールデンウイーク）中に家族や友人とバーベキューや会食などを予定している人は多いのではないでしょうか。その際、注意が必要なのが「ノロウイルス」による食中毒です。激しい下痢や嘔吐（おうと）などの症状が出るのが特徴です。【画像】「えっ…！」これが「ノロウイルス」食中毒になりやすい“要注意食材”ですノロウイルスと聞くと、冬に起きる食中毒という印象がありますが、なぜ春でもかかるのでしょうか。また