白髪に､ところどころ鮮やかなオレンジと紫が差し込まれたヘアスタイル｡首元には目を引くピンクのストール､足元には星条旗をあしらった靴下と､細部まで遊び心を感じさせる装いだ｡往年の個性そのままに､いまなお強い存在感を放っている｡作家･志茂田景樹､86歳｡自宅の一室､介護ベッドに腰掛けて､本誌のインタビューに応じてくれた｡2024年5月､「要介護5」の認定を受けた｡厚生労働省の定義によれば､「入浴､排泄､食事などの日常生活