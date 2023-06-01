アメリカで「ウーバー」が「エクスペディア」と提携し、ホテル予約ビジネスに参入です。アメリカの配車大手「ウーバー・テクノロジーズ」は29日、ニューヨークで開いたイベントで旅行予約サイト「エクスペディア・グループ」との提携を発表しました。この提携により、通常、配車などに使うウーバーのアプリで、日本のホテルを含む宿泊施設の予約も可能になるということで、ウーバー側は旅先の移動からホテルの予約までが1つのアプ