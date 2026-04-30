利用客で混雑するJR名古屋駅＝2024年JR東海は30日、名古屋駅構内の防犯カメラの映像や店舗利用情報などを解析し、駅を使う人数や人の流れを調査すると発表した。駅周辺は再開発やリニア中央新幹線の開業が予定され、利用者の増加が見込まれている。同社は調査結果を設備計画につなげたい考え。期間は6月1日から8月末まで。集めた情報は個人を識別できないように加工し、データの目的外利用はしないとしている。同社によると、