秋田朝日放送 今月に入り、各地でクマの目撃が相次ぐ中、過去に死亡事故が発生した鹿角市の十和田高原地区では５月１日から入山規制が行われるのを前にバリケードが設置されました。 鹿角市の職員は十和田高原地区の入山禁止を知らせる看板やバリケードを設置しました。鹿角市によりますとこの地区では２０１６年にクマに襲われたとみられる死亡事故が４件発生しました。また、おととしには警察官がクマに襲