東京電力ホールディングスは次期会長に官民ファンドの「産業革新投資機構」で社長を務める横尾敬介氏が内定したと発表しました。小林喜光 東京電力HD会長「（6月の）株主総会終了後の取締役会をもって、横尾敬介氏が新たに取締役会長に就任することが内定致しました」小林会長は、横尾氏について「企業経営と公職の経験があり、事業構造改革を実現するうえで、これ以上にない適任者」と話しました。横尾氏は、みずほ銀行の前