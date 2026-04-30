山形県縦断駅伝競走大会は29日、全てのレースを終え、山形チームが61大会ぶりに総合優勝を達成しました。沿道の応援もたっぷりと、熱戦に沸いた3日間を振り返ります。最終29区 「牛沢昂大 ラストスパート 山形の地を踏みしめながらいまフィニッシュ 山形61大会ぶりの総合優勝」山形チームが3日間連続で制し、歴史的な総合優勝を果たして幕を下ろした県縦断駅伝。ことしの大会は、11チーム中3チ}