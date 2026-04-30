今回のテーマは、お金持ちの「ゴールデンウィークの過ごし方」です。日本では「純金融資産保有額」が1億円以上5億円未満を富裕層、5億円以上を超富裕層と定義しています。純金融資産とは預貯金や株式、債券などの金融資産の合計から借り入れなどの負債を差し引いたもの。今回は、お金持ちに、ゴールデンウィーク中の旅行先として選ぶ地域や、大型連休中のこだわりなどを聞いてみました。海外旅行派・別荘地で過ごす派ゴールデンウ