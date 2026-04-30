ANAホールディングスは、2026年3月期（2025年4月〜2026年3月）の通期決算を発表した。純利益は1,690億円で過去最高を更新した。売上高は2兆5,392億円、営業費用は2兆3,217億円、営業利益は2,174億円だった。売上高、営業利益、純利益のいずれも過去最高となった。営業利益は2025年10月に上方修正した計画を174億円上回った。セグメント別の売上高は航空事業が2兆3,132億円、航空関連事業が3,616億円、旅行事業が653億円、商社事業