日本女子プロゴルフ協会が公式インスタグラムを更新。「NTTドコモビジネスレディス」の開幕前、選手たちに「あなたのスマホカバーを見せて」と質問。素材やデザインなど、それぞれの「こだわり」を語る動画を投稿した。【動画】女子プロこだわりのスマホカバー佐久間朱莉の“オリジナル”が可愛すぎケースが鏡になっていることを「マスト」と言い切ったのは菅沼菜々だ。「いつでもメイク直せるし、リップも塗り直せる」と大活躍