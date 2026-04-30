女子プロのスマホカバーを大調査！ 「鏡はマスト」「便利さ優先」から「クレヨンしんちゃん」まで、それぞれの「こだわり」を語る
日本女子プロゴルフ協会が公式インスタグラムを更新。「NTTドコモビジネスレディス」の開幕前、選手たちに「あなたのスマホカバーを見せて」と質問。素材やデザインなど、それぞれの「こだわり」を語る動画を投稿した。
【動画】女子プロこだわりのスマホカバー 佐久間朱莉の“オリジナル”が可愛すぎ
ケースが鏡になっていることを「マスト」と言い切ったのは菅沼菜々だ。「いつでもメイク直せるし、リップも塗り直せる」と大活躍をしている。「鏡があるのを選びがち」と答えた菅楓華は、よく携帯を落としてしまうとのことで、周囲が頑丈そうなのもポイント。吉澤柚月が使用中のカバーも裏面は鏡。これは「祖母に買ってもらった」そうで、お気に入りだと語っていた。青木香奈子は「色の使い方がすごい好き」だと言うイタリアのブランドのレザーケース。蛭田みな美は手帳型のカバー。内側が黄色なこと、そしてカード類を入れられるという「便利さを優先」で選んだ。鈴木愛は自らデザインしたウェアのロゴと同じように、中央にバラの花がデザインされたケースだった。佐久間朱莉のカバーは雰囲気がガラリと変わって、全面に「クレヨンしんちゃん」のシールが貼られている。その配置も自分で決めたそうだ。さらに「名前を入れるのは恥ずかしかったので」との理由で、「SHR」と頭文字風にアルファベット3文字も入れていた。投稿を見たファンは、それぞれがこだわりをもって個性を発揮しているスマホカバーを「可愛い」と称賛していた。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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