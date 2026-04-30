落語家・立川志らく（62）が30日、自身のX（旧ツイッター）を更新。「ダウンタウン」松本人志に高座に立つことを勧めた。ダウンタウンのコンテンツを独自のプラットフォームで有料配信する「DOWNTOWN＋（ダウンタウンプラス）」に出演し、松本と対談した志らくは「松本人志さん、是非落語をやってもらいたい。凄い落語をやるはず」と落語をススメた。そして、「月亭方正との二人会。いくら落語とはいえ山ちゃんに笑いの世界