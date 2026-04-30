植松商会 [東証Ｓ] が4月30日後場(15:00)に決算を発表。26年3月期の経常利益(非連結)は前の期比29.1％増の1億8200万円になり、従来予想の1億5000万円を上回って着地。27年3月期は前期比0.5％増の1億8300万円とほぼ横ばい見通しとなった。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の経常利益は前年同期比2.1倍の4700万円に急拡大し、売上営業利益率は前年同期の0.5％→1.6％に改善した。 株探ニュース