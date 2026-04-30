Image: Prelaunch.com パっと見じゃ電動だってわからない。電動アシスト自転車がポピュラーな今、乗ったら楽なので欲しい気持ちはちょっとある。だけど愛車は買い替えるほど古くもなく、壊れているわけでもないって人は多いのでは？ 困ってもいないのに、余計な手間暇と出費を出す必要もないワケで…。そのちょっとした希望を叶えるのが、後付けの電動キットです。モーターとバッテリーで電