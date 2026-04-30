セブン - イレブン・ジャパンは、創業52周年を記念した「創業感謝祭」の一環として、人気のパン6品を108円で販売する「感謝割り」第2弾の実施を発表した。本企画は5月7日から9日の3日間、午前5時から11時までの朝限定で開催される。「感謝割り」第2弾○午前5時から11時まで、人気パン6品が特別価格の108円に「感謝割り」第2弾は、朝限定の特別企画として実施される。対象となるのは、4月にリニューアルした商品を含むこだわりのパ