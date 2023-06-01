◇ア・リーグブルージェイズ3―0レッドソックス（2026年4月28日トロント）ブルージェイズの岡本がメジャー初の決勝打を放った。3回2死二、三塁、1メートル98の長身左腕トーリの95・8マイル（約154キロ）外角直球を鋭く振り抜くと、打球は左翼手の頭上を越えた。ワンバウンドでフェンスに当たり、2者が生還。均衡を破る先制打で、そのまま決勝点となった。打った岡本は二塁を狙ってヘッドスライディング。惜しくもタッチ