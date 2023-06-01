サウスウエスト航空は、アメリカ建国250周年を記念した特別塗装機「インディペンデンス・ワン」（ボーイング737-8型機、機体記号：N1776R）をお披露目した。赤、白、青の配色で、建国年の「1776」という数字が巨大な羽根ペン文字で描かれた。独立宣言のフレーズや13個の星、オリジナルのベッツィ・ロス旗をモチーフとしたカウリングの星の輪が特徴的なデザインとなっている。2021年から運航している「フリーダム・ワン」と、新たに