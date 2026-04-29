私は専業主婦のモモカ。夫のトオル、3歳の息子イツキと一緒に暮らしています。私の実家はとても裕福で、結婚後もずっと経済的な援助をしてくれます。おかげで何不自由ない生活ができているし、イツキにも最高の環境を与えてあげられます。なのに両親が贅沢な温泉旅行に連れて行ってくれたその晩、トオルは離婚すると言い出しました。お金で繋ぎ止めようとする私に失望したというのです。トオルが出て行って間もなく、記入済みの離