アクティブな動きが話題になっています。映像が撮影されたのは穏やかに晴れた日。現れたクマが“バスタブ”に飛び込み、自分に水をかけ始めました。ここはアメリカ・オレゴン州にある動物園。冬眠状態だった数カ月の期間が終わり、今シーズン初の水浴びがうれしいのか、プールではしゃぐ子どものようです。その様子を見て、もう1頭のちょっと大きなクマが来ました。しかし、小さい方のクマは、バスタブは自分のものだとでもいうよ