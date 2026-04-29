Bリーグ、そしてBリーグクラブの価値を海外へと広げる成長著しい大会を取材しました。華やかで活気あふれる統合型リゾートの集積地「マカオ」。この地を舞台に行われた東アジアナンバーワンクラブを決める大会は、出場クラブ、そしてBリーグにとっても、その価値を国内にとどめない次の成長につなげる機会となっていました。バスケの東アジアの強豪12クラブが頂点を懸けて争う、東アジアスーパーリーグ「EASL」。3月に決勝ラウンド